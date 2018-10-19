Özyeğin Üniversitesi kuruluşunun 10'uncu yılına özel etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdi

Özyeğin Üniversitesi kuruluşunun 10'uncu yılına özel etkinlikleri başladı. Etkinliklerin ilki 'Yaklaş' temasıyla gerçekleştirilirken, alanında uzman isimler farklı disiplinler arasındaki mesafeyi azaltmak ve problemlere karşı çözüm yollarını geliştirmek adına çalışma alanları arasındaki mesafenin azaltılmasına yönelik çözüm önerilerini tartıştı.

Özyeğin Üniversitesi kuruluşunun 10'uncu yılına özel etkinliklerinin ilkini, 'Yaklaş' temasıyla gerçekleştirdi. 'ÖzÜ Disiplinlerötesi Düşünce' tarafından kurgulanan ilk etkinlikte, farklı disiplinler arasındaki mesafeyi azaltmak ve problemlere karşı çözüm yollarını geliştirmek adına çalışma alanları arasındaki mesafenin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Etkinlik, son dönemin gündemdeki başlıkları olan 'disiplinlerötesi düşünce', 'inovatif öğrenme ve iş modelleri' ve 'çoklu bağlantılar' temaları etrafında şekillendi.

Etkinliğin ilk gününde ekonomiden mimarlığa, gastronomiden mühendisliğe uzanan farklı disiplinlerin ışığında konuşmacılar bir araya gelirken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de 'Etki' temalı panelde disiplinlerötesi çalışmanın önemine vurgu yapan konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Eğitimde disiplinlerötesi çalışmayı desteklemeliyiz"

Etkinliğin açılışında konuşan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, dünyanın sahip olduğu karmaşık sorunların ancak farklı disiplinlerin bir arada çalışmasıyla çözüleceğinin altını çizdi.

Gençtürk; "Küresel ısınmadan açlığa, ekonomik krizlerden göçe kadar dünya farklı sorunlara çözüm arıyor. Ancak bu arayışımızda tek bir uzmanlığın bakış açısıyla ilerlememiz artık mümkün değil gibi görünüyor. Salt uzmanlık alanlarımızdan çözüm beklemek yerine, sınırların dışına çıkıp henüz bir fikir ya da proje kurgu aşamasındayken farklı disiplinleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Üniversitelerin de bu düşünce yapısını destekliyor olması önemli. Akademisyenler ve üniversiteler olarak bizler de konfor alanımızın dışına çıkıp, bildiklerimizi sorgulayıp, bilmediklerimizin farkına varıp, farklı uzmanlıkların gözünden bakmayı sistematik hale getirmeliyiz. En çok da eğitimde disiplinlerötesi çalışmalara ve modellere ihtiyaç var" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından günün ilk oturumu Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. Pınar Mengüç'ün moderatörlüğünde gerçekleşti. 'Çerçeve Dışı' başlığıyla düzenlenen ilk oturumda farklı disiplinlerden gelen araştırmacı ve akademisyenler disiplinlerötesi düşünce biçimini tartışmaya açtı. Gastronomi ve mutfak sanatları alanını temsilen Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı, uluslararası ilişkiler alanından Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sert, Psikoloji alanından Özyeğin Üniversitesi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen ve tasarım alanından Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Er ilk oturumun konuşmacıları arasındaydı.

Öğleden sonraki ilk oturumda ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Prof. Dr. Pınar Mengüç'ün moderatörlüğünde bu kez 'Etki' başlığında bir araya geldi. Eskişehir'de oluşturduğu değişimi hayatından örneklerle aktaran Yılmaz Büyükerşen'in anıları, öğrenci ve akademisyenlerin oluşturduğu izleyici grubu tarafından büyük beğeni aldı.

"Yaşamım boyunca hedeflediğimin dışında işlerde, farklı farklı disiplinlerde buldum kendimi" diyen Büyükerşen; "Hiçbir zaman olmak istediğimi olamadım. Okumak istediğim yerlerde okuyamadım, edinmek istediğim meslekleri edinemedim. Bir demiryolu üzerinde gibiydim hep. Rayların üzerinde giderken makaslarla yer değiştirdi hayatım. Ama inatçı bir kişiliğe sahibim. Kim bana olmaz derse, onu oldurmak için sonuna kadar gayret gösterme gibi bir yönüm var. Olmayacak işleri yapmaya soyundum. Örneğin heykel benim için sadece bir hobiydi. Aslen iktisat ve maliye alanlarında uzman bir akademisyendim. Hayatımda hiç heykel yapmamış biriydim. Ama Türkiye'de bu işin olmayacağını düşünenlere inat, bu alanda eserler koyacak kadar çalıştım" dedi.

Özyeğin Üniversitesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini belirten Yılmaz Büyükerşen, gençlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti de ifade etti. "Nasıl bir üniversite ile karşılaşacağımı az çok tahmin ediyordum aslında. Tam da düşündüğüm gibi muhteşem bir kampüs ve öğrenci kitlesi beni karşıladı. Burada olmaktan çok memnunum" diyen Büyükerşen, yeni kuşak gençleri de vasıflı ve yetenekli bulduğunu belirtti.

Etkinliğin ikinci gününde ise farklı disiplinlerden gelen üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin oluşturduğu gruplar, açılan atölyelerde disiplinlerötesi düşünceyi deneyimleme imkânı buldu.