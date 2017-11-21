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21 Kasım 2017 23:10

‘Palalı saldırgan’ silahla yaralandı

Taksim’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

‘Palalı saldırgan’ silahla yaralandı

21 Kasım 2017 23:10

Yaralılardan birinin Gezi Parkı olaylarında ’palalı saldırgan’ olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu öğrenildi.


Olay, saat 21.00 sıralarında Taksim Talimhane Lamertin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Gezi Parkı olaylarında ’palalı saldırgan’ olarak bilinen Sabri Çelebi ve Faruk Ünal silahla yaralandı. Yaralılar hemen çevrede bulunan taksi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay gerçekleştiren şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




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