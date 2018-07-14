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14 Temmuz 2018 15:19

Panathinaikos, Keith Langford’u kadrosuna kattı

Yunan ekibi Panathinaikos tecrübeli basketbolcu Keith Langford ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Panathinaikos, Keith Langford’u kadrosuna kattı

14 Temmuz 2018 15:19


Avrupa’nın güçlü takımlarından Panathinaikos, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunan temsilcisi Ioannis Papapetrou ve Stephane Lasme’nin ardından kadrosuna başarılı basketbolcu Keith Langford’ı kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu İsrail ekibi Maccabi Rishon Lezion’da tamamlamıştı. Kariyerinde NBA’de Batı Konferansı takımı San Antonio Spurs’ta oynayan Langford, Avrupa’da da Olimpia Milano, Maccabi Tel Aviv, Khimki Moskova, Unics Kazan ve Virtus Bologna takımlarından forma giydi.




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