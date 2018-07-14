Panathinaikos, Keith Langford’u kadrosuna kattı

Avrupa’nın güçlü takımlarından Panathinaikos, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunan temsilcisi Ioannis Papapetrou ve Stephane Lasme’nin ardından kadrosuna başarılı basketbolcu Keith Langford’ı kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu İsrail ekibi Maccabi Rishon Lezion’da tamamlamıştı. Kariyerinde NBA’de Batı Konferansı takımı San Antonio Spurs’ta oynayan Langford, Avrupa’da da Olimpia Milano, Maccabi Tel Aviv, Khimki Moskova, Unics Kazan ve Virtus Bologna takımlarından forma giydi.