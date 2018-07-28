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28 Temmuz 2018 13:31

Panathinaikos, Matt Lojeski’nin sözleşmesini 1 yıl uzattı

Panathinaikos, geçen sene de takımda yer alan Belçikalı basketbolcu Matt Lojeski’nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Panathinaikos, Matt Lojeski’nin sözleşmesini 1 yıl uzattı

28 Temmuz 2018 13:31


Avrupa basketbolunun güçlü ekiplerinden Panathinaikos, dış transferin yanı sıra iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Yunan ekibi, Amerika asıllı Belçikalı Matt Lojeski ile yola devam kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile de anlaşma doğrulandı. Açıklamada Lojeski’nin sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.


33 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon THY Euroleague’de 5.7 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Başarılı basketbolcu kariyerinde Olympiakos, Telenet Oostende ve Generali Okapi Aalstar takımlarında da forma giydi.




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