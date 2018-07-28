Panathinaikos, Matt Lojeski’nin sözleşmesini 1 yıl uzattı

Avrupa basketbolunun güçlü ekiplerinden Panathinaikos, dış transferin yanı sıra iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Yunan ekibi, Amerika asıllı Belçikalı Matt Lojeski ile yola devam kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile de anlaşma doğrulandı. Açıklamada Lojeski’nin sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

33 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon THY Euroleague’de 5.7 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Başarılı basketbolcu kariyerinde Olympiakos, Telenet Oostende ve Generali Okapi Aalstar takımlarında da forma giydi.