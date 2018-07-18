Panathinaikos, Nikos Pappas’ın sözleşmesi 2 yıl uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan ekibi Panathinaikos, Keith Langford, Ioannis Papapetrou ve Stephane Lasme’yi kadrosuna dahil etmişti. Dış transfer dışında bir yandan iç transfere de ağırlık veren Panathinaikos, Yunan oyuncu Nikos Pappas ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pappas ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Başarılı basketbolcu, 5 sezondur Yunan temsilcisi için oynuyordu.

28 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon THY Euroleague’de 8.2 sayı, 1.1 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.