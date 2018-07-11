Para geçmeyen alışveriş sitesi açıldı

Her geçen gün büyüyen Türkiye e-ticaret pazarında parasız alışveriş dönemi başlıyor. Türkiye’de paranın kullanılmadığı ilk defa uygulanmaya başlandığı belirtilen yöntemle ürün ve hizmeti bir tıkla satın alabildiği internet sitesi kullanıma açıldı Yapılan bilgilendirmede; tamamen mal takası yöntemiyle alışveriş yapılabilen internet sitesinde elektronikten beyaz eşyaya gıdadan hizmet sektörüne kadar sıfır veya ikinci el binlerce ürün ve hizmet anında takas edilebiliyor. Örneğin kumaş satan bir firma depoda atıl bekleyen 10 top kumaşı sisteme sunuyor ve kazandığı puanlarla çalışanları için yemek hizmeti satın alabiliyor veya vatandaş evinde kullanmadığı ütü masasını satıp karşılığında kuaföre gidebiliyor.

Sitede yapılan tüm işlemlerde para yerine Vidi Puan denilen puan sistemi kullanıldığını kaydeden sitenin kurucusu Denizlili Girişimci Barbaros Bayar, pazarda bu alanda büyük bir boşluk olduğunu belirterek, "Kendim uzun yıllardır ticaretle uğraşıyorum. Sattığım ürünleri almak isteyen müşterilerim nakite sıkışık olduğunda bana kendi sattıkları ürünleri önermeye başladı. Ben de bu ürünleri başka ihtiyacı olanlara sundum. Barter uygulamalarından farklı olarak biz ticaretin içine hiç para katmadık. Biz de tamamen parayı ticaretten kaldırmaya ve sadece mal takasına dönük bir site kurmaya karar verdik. Para sadece işlem komisyonlarında geçiyor. Alışverişte ise hiç para yok. Bu iş modelini duyanlar ilk olarak çok şaşırdı ve inanamadı. Fakat sisteme dahil olan herkes çok memnun kaldı ve fısıltı gazetesiyle tüm Türkiye’ye yayıldı" diye konuştu.

"İsteyen ihtiyacı olanı alıyor ve puanlarını harcıyor"

Esnafın elinde satamadığı yada uygun bir pazar bulamadığı pek çok ürün olduğunu fark eden Bayar, “Birilerin bu ürünlere hizmetlere ihtiyacı var birileri de bu malı nereden bulacağını bilmiyor. Ya da parasını harcamak istemiyor. Örneğin, bir tekstil firmasının elinde fazladan havlusu var. Ama kendisinin havluya değil nakliye araçlarına ihtiyacı var. Başka bir firmanın da elinde nakliye aracı var ama o kişinin de çocuğu için dil eğitimine ihtiyacı var. Sisteme tüm ürün ve hizmetler sunuluyor. İsteyen ihtiyacı olanı alıyor ve puanlarını harcıyor. Sistemde birebir eşleşmeye gerek yok” şeklinde konuştu.

"Alışverişte Lidyalılar öncesi yönteme dönüldü"

Sitenin ticari ya da bireysel kullanıma açık olduğunu kaydeden Bayar, "Sıradan bir vatandaş da ihtiyacı olmayan kamerasını sistemde satışa sunup örneğin 1000 TL değerine karşılık 1000 Vidi Puan kazanıyor. Bu puan ile de kasaptan gidip et alabilir. 1 Vidi Puan 1 TL değerinde. Bu siteden alışveriş yapmak için ya sitede bir mal satmalı ya da sistemden puan satın almanız gerekir. Site her alım ve satımdan yüzde 10 komisyon alıyor. İlk etapta pilot olarak projeyi Denizli’de başlattık. Şu anda Türkiye genelinde satışlara açtık ayrıca tüm il ve ilçelere franchising vermeye başladık. Çok iyi talep aldık. Kısa zamanda yurtdışına da satışlara izin vereceğiz" diye konuştu.