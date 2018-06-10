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10 Haziran 2018 15:49

Para-Taekwondo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 7’si altın toplam 16 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Para-Taekwondo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

10 Haziran 2018 15:49


Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından düzenlenen Avrupa Para-Taekwondo Şampiyonası 25 ülkeden 126 sporcunun katılımıyla Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 17’si erkek 9’u bayan olmak üzere 26 sporcuyla katılan Türkiye, 7’si altın, 4’ü gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 16 madalya elde etti. Türkiye, bu sonuçların ardından genel sıralamada Avrupa Şampiyonu oldu. Milliler, bayanlarda da zirveye çıkarken, erkeklerde ikinci sırayı aldı.


Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, büyük bir başarıya imza atan Para-Taekwondo kafilesini kutladı. Başkan Şahin, “Para-Taekwondo’ya en çok önem veren ülkelerin başında geliyoruz. Bunun da karşılığını bir kez daha aldık. Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıktık. Engelli sporcularımız kendilerine imkan verilirse neler yapabileceklerini bir kez daha gösterdiler. Benzer başarıları 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da yaşamak için çalışacağız. Madalyalarımız ülkemize armağan olsun. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın ailelerini ve başarıda emeği bulunan herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.


Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:



Altın madalya: Ayşe Dudu Karatay (K42 +58 kilo), Nurgül Bilek (K42 -49 kilo), Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız (K43 +58 kilo), Mehmet Sami Saraç (K42 +75 kilo), Mehmet Serkan Serpici (K42 -75 kilo), Yıldıray Erdiç (K41 -75 kilo), Mehmet Vasıf Yakut (K43 +75 kilo)



Gümüş madalya: Mahmut Bozteke (K44 -61 kilo), Bayram Kayan (K44 +75 kilo), Sabit Köse (K41 -75 kilo), Sefer Tayyip Harputlu (K42 +75 kilo)



Bronz madalya: Gamze Gürdal (K44 -58 kilo), Nurcihan Ekinci (KK +58 kilo), Meryem Betül Çavdar (K44 -49 kilo), Eray Fehmi Arıcan (K43 -61 kilo), Osman Yalt (K43 -75 kilo)




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