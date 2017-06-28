Para-Tekvandocular Güney Kore’de

Asya Tekvando Şampiyonası’na katılmak üzere Güney Kore’ye gitti.

Para-tekvando branşının 2020 yılından itibaren paralimpik oyunlara dahil edilmesinin ardından Dünya Tekvando Federasyonu, bu branşın gelişmesi için çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda kıta şampiyonaları dünyadaki tüm ülkelere açık hale getirildi. Kıta şampiyonalarında o kıtanın ülkeleri 40 puan kazanmak için mücadele ederken, diğer kıtalardan katılan ülke sporcuları da 20 puanı hanelerine yazdırmak için tatamiye çıkıyor.

Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için hazırlıklarına şimdiden başladı. Güney Kore’nin Chuncheon kentinde 1 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek 3. Asya Tekvando Şampiyonası’nda ülkemizi 13 sporcu temsil edecek. Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: Büşra Gör (K44 - 49 kilo), Gamze Gürdal (K44 - 58 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K44 - +58 kilo)

Erkekler: Mahmut Bozteke (K44 - 61 kilo), Süleyman Erdoğan (K44 - 61 kilo), Halil Altuğ Cantürk (K44 - 75 kilo), Fatih Çelik (K44 - 75 kilo), Yasin Tokdoğan (K44 - +75 kilo), Bayram Kayan (K44 - +75 kilo), Osman Yalt ((K43 - 75 kilo), Mehmet Sami Saraç (K42 - 61 kilo), Mehmet Serkan Serpici (K42 - 75 kilo), Yaşar Sami Gökbaba (K42 - +75 kilo)