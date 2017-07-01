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01 Temmuz 2017 13:20

Para-Tekvandoculardan 2020 yolunda büyük başarı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazırlanan Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, 13 kişiyle katıldığı 3.

Para-Tekvandoculardan 2020 yolunda büyük başarı

01 Temmuz 2017 13:20

Asya Tekvando Şampiyonası’nda 10 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.


Para-tekvando branşının 2020 yılından itibaren paralimpik oyunlara dahil edilmesinin ardından Dünya Tekvando Federasyonu, bu branşın gelişmesi için çaba sarfediyor. Bu doğrultuda kıta şampiyonaları dünyadaki tüm ülkelere açık hale getirildi.


Güney Kore’nin Chuncheon kentinde düzenlenen 3. Asya Tekvando Şampiyonası’nda 4 kıtadan ülkeler katılarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolunda avantaj elde etmeye çalıştı. Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, 13 kişiyle katıldığı şampiyonada 2’si altın, 3’ü gümüş ve 5’i bronz olmak üzere toplamda10 madalya kazanarak önemli bir başarı kazandı. Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, şampiyonayı bayanlarda takım halinde zirvede tamamladı. Ay-yıldızlılar, erkeklerde ve genel sıralamada ise 3. sırayı elde etti.



Metin Şahin: “2020’de ülkemizi gururlandıracağız”


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Başkan Şahin, “Tekvando Federasyonu olarak başarılarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nın ardından bir güzel haber de para-tekvandocularımızdan geldi. Sporcularımız, teknik heyetimizin yönlendirmesiyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na en iyi şekilde hazırlanıyor. Bugün kazanılan madalyalar 2020’de elde edilecek madalyaların habercisidir. 2020 yılında da İnşallah ülkemizi gururlandırmayı başaracağız” ifadelerini kullandı.



3. Asya Para-Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular şu şekilde:



Altın Madalya


Mehmet Serkan Serpici (K42 - 75 kilo)


Ayşe Dudu Karatay (K42 +58 kilo)



Gümüş Madalya


Mehmet Sami Saraç (K42 - 61 kilo)


Osman Yalt (K43 -75 kilo)


Büşra Gör (K44 - 49 kilo)



Bronz Madalya


Yaşar Sami Gökbaba (K42 +75 kilo)


Bayram Kayan (K44 +75 kilo)


Fatih Çelik (K44 -75 kilo)


Mahmut Bozteke (K44 - 61 kilo)


Gamze Gürdal (K44 -58 kilo)




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