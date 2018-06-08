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08 Haziran 2018 10:47

Para-Tekvando’da Avrupa sınavı

Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na katılacak Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı Bulgaristan’a gitti.

Para-Tekvando’da Avrupa sınavı

08 Haziran 2018 10:47


Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde düzenlenecek Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası’na yaklaşık 30 ülkeden 170 dolayında sporcunun katılması bekleniyor. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na da puan verecek olan şampiyonada Türkiye’yi 17’si erkek 9’u bayan olmak üzere 26 sporcu temsil edecek. 10 Haziran’da düzenlenecek şampiyona için milli takım kafilesi otobüsle Ankara’dan müsabakaların yapılacağı Plovdiv şehrine hareket etti. Milli takım kafilesinde ise şu isimler bulunuyor:



Erkekler: Sabit Köse (K41 -61 Kilo), Yıldıray Erdiç (K41 - 75 Kilo), Dursun Çam (K42 -75 Kilo), Mehmet Serkan Serpici (K42 -75 Kilo), Mehmet Sami Saraç (K42 +75 Kilo), Sefer Tayyip Harputlu (K42 +75 Kilo), Muhammed Asbala (K43 -61 Kilo), Eray Fehmi Arıcan (K43 - 61 Kilo), Osman Yalt (K43 -75 Kilo), Mehmet Vasıf Yakut (K43 +75 Kilo), Alican Özcan (K44 -61 Kilo), Oktay Atalay (K44 -61 Kilo), Mahmut Bozteke (K44 -61 Kilo), Fatih Çelik (K44 -75 Kilo), Özcan Çetinkaya (K44 -75 Kilo), Bayram Kayan (K44 +75 Kilo), Recep Özdemir (K44 +75 Kilo),



Bayanlar: Nurgül Bilek (K42 - 49 Kilo), Sema Kethüdaoğlu (K42 +58 Kilo), Ayşe Dudu Karatay (K42 +58 Kilo), Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız (K43 +58 Kilo), Gözde Öbke (K44 -49 Kilo), Meryem Betül Çavdar (K44 -49 Kilo), Asya Cesur (K44 -58 Kilo), Gamze Gürdal (K44 -58 Kilo), Nurcihan Ekinci (K44 +58 Kilo)




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