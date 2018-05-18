Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:33

Paris Hilton ve Mustafa Sandal, aynı podyumda

Antalya’da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’un yıldızı Paris Hilton, podyumda ünlü pop sanatçısı Mustafa Sandal ile bir araya gelecek.

Paris Hilton ve Mustafa Sandal, aynı podyumda

18 Mayıs 2018 11:33

10 Haziran’daki defileye baş manken olarak çıkacak olan Paris Hilton’a Mustafa Sandal bir şarkı ile eşlik edecek.


The Land of Legends’ta özel olarak kurulacak podyumda Türkiye’nin ünlü mankenlerinin de katılımı ile gerçekleştirilecek şovda Mustafa Sandal, şarkısıyla konukları coşturacak. Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve Kazakistan’ın da aralarında olduğu 30 farklı ülkeden gelecek yaklaşık beş bin kişinin karşısında şarkısını seslendirecek olan Mustafa Sandal’ın özellikle Rusya’da önemli bir hayran kitlesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Moskova’nın en ünlü sahnesi olan Crocus City Hall’da bir konser veren Mustafa Sandal, uzun süre adından söz ettirmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç