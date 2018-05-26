Parıs Saınt-Germain Türkiye’de Futbol Okulu Açtı

Fransa’nın şampiyon takımı, PSG Soccer School Türkiye’nin teknik direktörlüğüne ise Milli Takım ve Fenerbahçe’nin efsane isimi Serhat Akın’ı getirdi ve ilk antrenmanını yaptırdı.

Dünya futbolunun devi Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, Türkiye’ye futbolcu yetiştirmek için okul açtı. Amerika Birleşik Devletleri’nden Katar’a kadar 12 farklı ülkede futbol okulu olan PSG, 12’nci okulunu bugün İstanbul’da açtı. 4-18 yaşındaki çocuklara yönelik futbol eğitimine başlayacak olan PSG Soccer School Türkiye; Bursa, Antalya ve Ankara’da da okullar açacak.

İlk antrenman bugün yapıldı

İstanbul Avrupa Yakası’nda Beylikdüzü ve Bakırköy, Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye’de bulunan Futbol Park Tesisleri’nde bugün eğitimler başladı. PSG Soccer School Türkiye, toplam 2 bin öğrenciye futbol eğitimi vermeyi hedefliyor.

PSG Head Coach’ı Serhat Akın

PSG Soccer School Türkiye’nin baş antrenörlüğünü Fenerbahçe’nin eski yıldızı Serhat Akın üstlendi. Serhat Akın’ın yönetimindeki geniş teknik ekip kadrosuyla eşsiz bir futbol eğitimi sundu. PSG, genç yetenekleri alt yapısına seçecek. Türk yetenekler de artık bu fırsatı yakalama şansına sahip olacak.

İngilizce ve Fransızca futbol eğitimi

PSG Soccer School Türkiye’nin farkı, kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra futbol eğitimini İngilizce ve Fransızca vermesi. Öğrencilere, American LIFE Dil Okulları ile birlikte İngilizce ve Fransızca futbol terimleri eğitimi veriliyor. Aynı zamanda Beslenme Uzmanı Dr. Aydın Duygu’nun takibinde öğrencilerin nasıl beslenmesi gerektiği aktarılıyor. Birçok profesyonel kulüpte bile olmayan psikolojik performans danışmanı ve spor pedagogu eğitimleri de PSG Soccer School Türkiye’de yer alıyor.

Ünlü futbolcuların gösteri maçıyla açıldı

PSG Soccer School Türkiye bu gün görkemli bir açıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın efsane futbolcuları ile gösteri maçı yapıldı. Deneyimli Teknik Direktör Yılmaz Vural, PSG Soccer School Türkiye çocuklarından oluşturduğu kadroyla, Bülent Korkmaz’ın takımına karşı mücadele etti. Hakan Ünsal, İbrahim Toraman, Tuncay Şanlı, Ergün Pembe, Recep Bilir gibi ünlü isimler de açılışa katıldı.

Fransız Teknik Direktörler Türkiye’ye geliyor

PSG Kulübü’nün Head Coach’ı PSG Soccer School Türkiye’yi en iyi şekilde yönetmek için düzenli olarak gelecek ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak. PSG baş antrenörü Türkiye’ye gelerek çalışacak antrenörlere eğitimler verdi. PSG altyapı sistemi Türkiye’deki okulda da bire bir uygulanmaya başlandı. Belli dönemlerde Fransa’da yapılacak kamplarda Türk çocuklar yer alarak organize edilen turnuvalarda yeteneklerini sergileyecek.

PSG Soccer School Türkiye hakkında detaylı bilgi almak için psgsoccerschoolsturkey.com adresinden istedikleri bilgiye ulaşabilecekler.