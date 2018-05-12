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12 Mayıs 2018 10:26

Park halindeki lüks araçta esrarengiz yangın

İstanbul Beylikdüzü’nde bir gazeteciye ait olduğu öğrenilen park halindeki lüks araç, alev alev yandı.

Park halindeki lüks araçta esrarengiz yangın

12 Mayıs 2018 10:26

Polis, aracın yanma olayı ile ilgili kundaklama dahil her ihtimali değerlendiriyor.


Gürpınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde sabah saatlerinde Ahmet Kerem Albayrak isimli gazeteciye ait 16 NLS 31 plakalı lüks araç park halinde alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede aracın tamamını sarmadan yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Park halindeki aracın aniden yanması ile ilgili çalışma başlatan ekipler, tüm delilleri inceledi.


Araçtaki yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, polis kundaklama olayı dahil her ihtimali değerlendiriyor.




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