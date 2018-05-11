Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 16:45

Park halindeki tır içinde şüpheli ölüm

Bahçelievler’de cadde üzerinde park halindeki tır içerisinde Bahadır Kopdağ isimli şahıs ölü bulundu.

Park halindeki tır içinde şüpheli ölüm

11 Mayıs 2018 16:45


Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde park halindeki tır içinde hareketsiz yatan birisini gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, araç içinde şoför mahallindeki şahsın hayatını kaybettiğini anladı. 30’lu yaşlarda olduğu öğrenilen sürücünün adının Bahadır Kopdağ olduğu öğrenilirken ekipler, Kopdağ’ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici ize rastlamadı. Kopdağ’ın olay yerine gelen yakınları uzun süre göz yaşı döktü.


Yapılan incelemenin ardından Kopdağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç