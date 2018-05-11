Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde park halindeki tır içinde hareketsiz yatan birisini gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, araç içinde şoför mahallindeki şahsın hayatını kaybettiğini anladı. 30’lu yaşlarda olduğu öğrenilen sürücünün adının Bahadır Kopdağ olduğu öğrenilirken ekipler, Kopdağ’ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici ize rastlamadı. Kopdağ’ın olay yerine gelen yakınları uzun süre göz yaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından Kopdağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.