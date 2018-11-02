Parkın adını Esentepeliler belirledi

Eyüpsultan Belediyesi, Esentepe Mahallesi'ne yeni açılacak olan parkın adını belirlerken mahalleliye sordu.

Belediyenin projelerinde doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaşın söz sahibi olduğu katılımcı demokrasiyle ilçeyi yöneten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan'da bir ilke daha imza attı. Eyüpsultan Belediyesi, Esentepe Mahallesi'ne yeni açılacak olan parkın adını belirlerken mahalleliye sordu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bir yandan mevcut spor alanları, parklar ile yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da yeni spor alanları ve parklar inşa ediyor.

Bu parklardan biri de Esentepe Mahallesi'nde açılacak olan Esentepe Yıldırım Beyazıt Parkı oldu. Parkın adı belirlenirken Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle anket çalışması yapıldı. Esentepe Mahallesi'nde açılışı yapılacak olan parkın çevresindeki 163 kişinin (vatandaş, esnaf vb.) görüşleri alınarak parkın adı belirlendi. Ankete katılan 163 kişiden 72'si Esentepe, 55'i Yıldırım Beyazıt, 19'u Hüseyin Demirbaş, 14'ü de Hasan Kocaçakır ismini uygun gördü. 3 katılımcı ise görüş bildirmedi.

Ankete katılanların yüzdelik oranlarına göre; yüzde 45'i 'Esentepe Parkı', yüzde 34,4'ü 'Yıldırım Beyazıt Parkı' tercihlerinde bulundu. Bu tercihler sonucunda Eyüpsultan Belediyesi, Esentepe Mahallesi'ne yapılan parkın adını 'Esentepe Yıldırım Beyazıt Parkı' olarak belirledi.