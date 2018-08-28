B. yeniden gözaltına alındı. Şüpheli B.B. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak üzerinde bulunan bir sitenin parkında oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmişti. Olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli B.B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Yeniden gözaltına alındı
Şüpheli B.B. yeniden gözaltına alınarak Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Şüphelinin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.