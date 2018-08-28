Parkta oynayan küçük Hiranur’u yaralayan şüpheli tutuklandı

Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak üzerinde bulunan bir sitenin parkında oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmişti. Olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli B.B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

“Kimseye ateş etmedim”

Şüpheli B.B. yeniden gözaltına alınarak Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheli savcılıktaki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben kimseyi yaralamadım. Tüfeğim ve silahım da yoktur. Kimseye ateş etmedim. Çocukların neden benim hakkımda silahla ateş ettiğimi söylediklerini bilmiyorum” dedi.

Savcı, şüpheliyi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Mahkemedeki sorgusu da tamamlanan B.B., “olası kastla yaralama” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.