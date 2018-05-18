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18 Mayıs 2018 12:51

Paşa, Koita ile nikah tazeledi

Kasımpaşa, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bangaly-Fode Koita ile 3 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Paşa, Koita ile nikah tazeledi

18 Mayıs 2018 12:51


Kasımpaşa’ya 2015-2016 sezonunda Blackburn Rovers’dan transfer olan ve bu sezon lacivert-beyazlı forma ile 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Koita’nın sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı. Kasımpaşa’nın resmi sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Bangaly-Fode Koita, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."




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