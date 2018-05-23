Paşabahçe Meydan’da 5 bin Beykozlu iftar yaptı

Beykoz Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında her akşam farklı noktalarda kurduğu iftar sofralarında binlerce kişiyi ağırlıyor. Beykoz Belediyesi’nin ‘Sokak İftarları’ kapsamında Paşabahçe Meydanı’nda gerçekleştirdiği iftarda yaklaşık 5 bin kişi aynı sofrada bir araya geldi. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in de katıldığı sokak iftarında, mahalle sakinleri aileleriyle birlikte açık alanda iftar yapma imkanı buldu.

“Her kesimden insan burada”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, sokak iftarları ile komşuluğu pekiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Sokak iftarlarına binlerce insanın katıldığını ifade eden Başkan Çelikbilek, “Burada maksadımız Beykoz’da komşuluğu pekiştirmek ve canlandırmak. Gördüğünüz gibi 5 binin üzerinde komşumuz birbirleriyle beraber iftar yapabilmenin heyecanını yaşıyorlar. Beykoz’un her kesiminden insanımız burada, Paşabahçe’de. Onları bir araya getirmek için arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Birazdan herkesin önüne yemeğini koyduğumuz zaman bizden mutlusunu burada göremeyeceksiniz. Beykoz’da Ramazan çok canlı ve heyecanlı” dedi.