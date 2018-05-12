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12 Mayıs 2018 18:49

Paşa’da Diagne şov

Kasımpaşa’nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaptığı hat-trick ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Paşa’da Diagne şov

12 Mayıs 2018 18:49


Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederek, puanını 46’ya yükseltti. Karşılaşmaya lacivert-beyazlı ekibin Senegalli forveti Mbaye Diagne, attığı 3 golle damgasını vurdu. Başarılı futbolcu, Gençlerbirliği karşılaşmasının 39. dakikasında Popov’un yaptığı orta ile gol perdesini açarken, bu golden 10 dakika sonra farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 64. dakikada Başkent ekibi Diagne’ye Manu ile cevap verirken, 26 yaşındaki Senegalli oyuncu 89’da kazanılan penaltı atışını gole çevirerek, durumu 3-1’e getiren golü attı ve maçın skorunu belirlemiş oldu. Başarılı futbolcu, yaptığı hat-trick ve ortaya koyduğu etkili performansı ile 3 puanın 3 golle alınmasında büyük rol oynadı.


Kasımpaşa’nın devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu, lacivert-beyazlı forma ile görev aldığı 16 müsabakada 11 gol kaydederken, 2 asist ile katkı verdi.




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