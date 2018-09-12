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Passolig'de Galatasaray zirvede yer aldı

Spor Toto Süper Lig’de 4 haftalık periyot geride kalırken, Galatasaraylı taraftarlar lig başladıktan sonra aldıkları 27 bin 504 Passolig ile zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık periyot geride kalırken, Galatasaraylı taraftarlar lig başladıktan sonra aldıkları 27 bin 504 Passolig ile zirvede yer aldı.


Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı bu hafta oynanacak yaşanacak. Süper Lig'de yer alan takımların lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığından Galatasaray taraftarları aldığı 27 bin 504 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Onları 27 bin 87 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig'in başlamasından bu yana 20 bin 672 Passolig satışı gerçekleştirdi.


Süper Lig'in yeni ekipleri B.B. Erzurumspor taraftarları lig başından bu yana 12 bin 416 elektronik bilet alarak takımlarına destek olurken, MKE Ankaragücü'nde ise bu sayı 6 bin 20 olarak görüldü. Çaykur Rizespor'un ise lig başından bu yana sattığı Passolig sayısı ise 3 bin 94'te kaldı.



Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın


Spor Toto Süper Lig'in 208-2019 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray 781 bin 392 bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 744 bin 476, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 669 bin 558 elektronik bilet satışı yaptı.



Ligde lider, taraftarda sonuncu


Süper Lig'de en az Passolig satışını ise ligde lider durumda bulunan Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar sattığı 14 bin 207 bilet ile Süper Lig'de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil ediği ve toplam 36 takımın sıralamasında ise kendisine 29. sırada yer buldu.


Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:



Galatasaray: 781 bin 392


Fenerbahçe: 744 bin 476


Beşiktaş: 669 bin 558


Trabzonspor: 229 bin 367


Atiker Konyaspor: 133 bin 814


Bursaspor: 133 bin 632


Antalyaspor: 99 bin 848


Kayserispor: 64 nim 132


Evkur Yeni Malatyaspor: 59 bin 884


Göztepe: 59 bin 617


Medipol Başakşehir: 51 bin 563


Demir Grup Sivasspor: 51 bin 165


BB Erzuzurmspor: 41 bin 826


Çaykur Rizespor: 35 bin 649


Aytemiz Alanyaspor: 34 bin 470


Akhisarspor: 33 bin 931


MKE Ankaragücü: 31 bin 533


Kasımpaşa: 14 bin 207



Spor Toto Süper Lig'in başlamasının ardından kulüplerin sattığı Passolig sayısı şu şekilde


Galatasaray: 27 bin 504


Fenerbahçe: 27 bin 87


Beşiktaş: 20 bin 672


Trabzonspor: 15 bin 577


BB Erzurumspor: 12 bin 416


MKE Ankaragücü: 6 bin 20


Bursaspor: 5 bin 108


Konyaspor: 4 bin 433


Kayserispor: 3 bin 804


Evkur Yeni Malatyaspor: 3 bin 649


Çaykur Rizespor: 3 bin 94


Göztepe: 2 bin 524


Antalyaspor: 2 bin 170


Demir Grup Sivasspor: bin 766


Akhisarspor: bin 513


Kasımpaşa: 959


Aytemiz Alanyaspor 775


Medipol Başakşehir: 645

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