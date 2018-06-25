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25 Haziran 2018 15:57

"Patates ve soğan fiyatları iki haftaya normale döner”

Pazar esnafı patates ve soğan fiyatlarının 5 liranın üzerine fırlamasındaki en büyük nedeni yağmur ve dolu yağışları olarak gösterdi.


25 Haziran 2018 15:57

Esnaf fiyatların kısa sürede normal seyrine dönmesi bekliyor.



Patates ve soğanda artan fiyatlar hem pazarcının hem de müşterinin cebine yansıdı. Pazar esnafı yaşanan anormal fiyat artışına yağmur ve dolu yağışlarının neden olduğunu görüşünde. Geçtiğimiz hafta kilogram fiyatı 5-6 liraya kadar ulaşan patates ve soğanın iki haftaya kadar makul seviyelere dönmesi bekleniyor. Vatandaş ise yüksek fiyatlardan şikayet ederek indirimin gelmesini bekliyor.



“Fiyatların yükselmesinde asıl neden; yağmur ve dolu”


İstanbul Fatih’te kurulan semt pazarında tezgahlarda satılan soğan ve patateslerin fiyatlarının artma nedenlerinin başında yağmur ve dolu yağışlarının geldiğini söyleyen pazarcılar bu durumun fazla sürmeyeceğini belirttiler. Pazarcı Mehmet Yeşer, şu an mevsim olarak Adana mahsulünün olduğunu belirterek,” Adana’da da doludan ve yağmurdan kaynaklanan bir olay var. Son patates tarlada çürümüş. Çiftçi bu sene üretememiş. Mecburi insanlar bu şekilde devam edecek ki, Adana dönemi bitecek ve diğer illerin dönemi başlayacak. Birilerinin fiyatı indirmesi ya da fiyatı çıkarması olayı değil bu. Desen ki siz bu olaydan çok mu memnunsunuz, bizde çok sıkıntıdayız” ifadelerini kullandı.



“İki hafta sonra soğan 1 liraya düşecek”


Ürünlerin tek bölgeden geldiğini belirten ismini vermek istemeyen bir diğer esnaf ise “Yağışlar hiç durmuyor. Patates, Adana bölgesinden soğan ise Reyhanlı’dan geldiği için yüzde 40-60 oranında azalma var. Mahsulde yanma ve hastalık olduğu için ürün yetişmiyor. Talep çok, havalar düzelirse mahsul artar. Adana biterken ondan sonra öbür tarafa geç, yeni mahsul yetişmedi. İki hafta sonra soğan 1 liraya düşecek. Ne olursa olsun boşluk yaptığı anda, hangi sebze olursa olsun pahalılanır” dedi.



“Patates yemem baklagil alır yediririm”


Patates ve soğanı her zaman 4-5 kilo aldığını belirten tüketici Meral Tunçkale, normalde 5 kilo ama şimdi 2 kilo patates aldığını söyleyerek “Çünkü biz emekliyiz. Aldığımız paramız belli. İthal patates ve soğan kesinlikle almam torunlarıma da yedirmem. Patates yemem baklagil alır yediririm” ifadelerini kullandı.




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