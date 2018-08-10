"Patent sayısı öğrencilerin tercihlerini etkiliyor"

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday ve aileleri şimdi tercih süreci gibi kritik bir süreç yaşıyor. Bireylerin geleceğinde büyük rol oynayacak tercihte okulların sunduğu eğitimin kalitesi, bulunduğu şehir gibi faktörlerin yanı sıra sosyal imkan ve donatılar da karar sürecinde etkili olacak.

Patent sayısının üniversitelerin gelişmişlik seviyesini ve eğitim kalitesini ortaya koyduğunu belirten Akbulut, üniversitelerin patent sayısının öğrencilerin tercihlerini etkileyen önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Üniversitelerimizin geliştirdikleri teknolojilerini patentle koruma altına alarak tescilli ürünleriyle ticaret yapma bilincinin oluşması gerektiğinin altını çizen Akbulut, “Bu konuda Adres Patent olarak bizim de üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız ve gerek eğitimlerimizle ve gerekse katma değerli danışmanlıklarımızla tecrübelerimizi üniversitelerimizle paylaşıyoruz. Sınai mülkiyet kanunu buluşu yapan akademisyenlere ciddi bir kar paylaşımı sunmakta. Tabi ki burada üniversite yönetimlerine de ciddi bir iş düşmekte. Rektörlüklerin öğretim görevlileri ve öğrencileri patent konusunda teşvik etmeleri, cesaretlendirmeleri ve destek olmaları gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2013-2017 yıllarına ait verilerine göre 206 üniversitenin patent başvuru sayısı bin 735’e ulaştı. 2016 yılında bu sayı 792 olup, 115 tanesi İstanbul Üniversitesine aitti. 2017 yılında Üniversitelerin patent başvuru sayılarına göre İstanbul Üniversitesi 538 başvuru ile birinci olurken, İstanbul Gelişim Üniversitesi 200 başvuruyla ikinci, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 88 başvuru sayısı ile üçüncü oldu” diyerek patent sayılarını paylaştı.

Patent sayısının artması için öneriler

Gelişmiş ülkelerde bu sayıların çok daha yüksek olduğunu aktaran Akbulut, üniversitelerimizin patent sayılarının artışı için şu önerileri sundu: “Üniversitelerin patent hedefleri olmalı, öğretim üyelerinin ve öğrenciler bu konuda teşvik edilmeli, tezler patent konusu olarak görülmeli, üniversitelerden patent başvuru ve diğer işlemler için harç ücreti alınmamalı, Teknoloji Transfer Ofislerinin sayısı artmalı, Teknopark ve kuluçka merkezlerinde bulunan firmalarla daha ekin çalışılmalı, ve Ar-Ge merkezleri, üniversite ve sanayi daha fazla iş birliği yapılmalı”.

2017 yılında Patent Kanunu’nun çıkmasıyla farkındalığın ve bilinirliğin arttığını belirten Akbulut, “Üniversitelerimizin patent sayılarının her yıl ciddi bir oranda artması ülkemiz adına mutluluk verici bir gelişme. Sanayi üniversite işbirliğinin patent sayılarını artırdığını söylemek mümkün. Bunun yanı sıra ticarileşen patentlerin üniversitelere diğer araştırmaları için kaynak olması da önemli bir avantaj” dedi.

Akbulut’un aktardığı bilgilere göre sıralama şöyle;

2013-2017 başvuru sahibi üniversite olan patent ve faydalı model başvuruları

Başvuru Sahibi Başvuru Sayısı

İstanbul Üniversitesi 538

İstanbul Gelişim Üniversitesi 200

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 88

İstanbul Teknik Üniversitesi 81

İstanbul Aydın Üniversitesi 57

Ege Üniversitesi 49

Erciyes Üniversitesi 47

Yeditepe Üniversitesi 45

Sabancı Üniversitesi 43

Atılım Üniversitesi 37

İstanbul Medipol Üniversitesi 37

Anadolu Üniversitesi 36

TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi 30

Gaziantep Üniversitesi 29

Dokuz Eylül Üniversitesi 28

Başkent Üniversitesi 25

Atatürk Üniversitesi 24

Gebze Teknik Üniversitesi 22

Marmara Üniversitesi 21

Kastamonu Üniversitesi 17

Yaşar Üniversitesi 17

Koç Üniversitesi 16

Yıldız Teknik Üniversitesi 16

Okan Üniversitesi 14

Özyeğin Üniversitesi 13

İstanbul Şehir Üniversitesi 12

Karadeniz Teknik Üniversitesi 12

Kocaeli Üniversitesi 12

Boğaziçi Üniversitesi 11

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 10

Celal Bayar Üniversitesi 9

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 9

Bahçeşehir Üniversitesi 8

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 8

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7

Çankaya Üniversitesi 6

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 6

Sakarya Üniversitesi 6

Akdeniz Üniversitesi 5

Düzce Üniversitesi 5

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 5

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi 5

İstanbul Kültür Üniversitesi 5

Karabük Üniversitesi 5

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 5

Pamukkale Üniversitesi 4

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3

Altınbaş Üniversitesi 3

Doğuş Üniversitesi 3

İzmir Ekonomi Üniversitesi 3

Mersin Üniversitesi 3

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 3

Trakya Üniversitesi 3

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 3

Uludağ Üniversitesi 3

Adıyaman Üniversitesi 2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2

İstanbul Gedik Üniversitesi 2

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2

Antalya Bilim Üniversitesi 1

Balıkesir Üniversitesi 1

Cumhuriyet Üniversitesi 1

Fırat Üniversitesi 1

Gümüşhane Üniversitesi 1

Hitit Üniversitesi 1

İnönü Üniversitesi 1

İskenderun Teknik Üniversitesi 1

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 1

Sağlık Bakanlığı Konya Kamu Hastanelerı Bırlığı Sağlık Bılımlerı Ünıversıtesı 1

Üsküdar Üniversitesi 1