-"Payitaht Abdulhamid" dizisinde Emanuel Karasu karakterini canlandıra Nuri Türkoğlu;" Biz bu karakterleri doğru anlatırsak 15 Temmuz darbe girişimleri olmaz. Kimse böyle bir ahlaksızlığa kalkışmaz" dedi.

Esenler Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin oyuncularını Esenlerlilerle buluşturmaya devam ediyor. Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşen "Ramazan Sohbetleri" programında, TRT’nin sevilen dizisi "Payitaht Abdühamid"in oyuncuları Esenlerlilerle buluştu.

Program öncesi meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türk milletinin "Payitaht Abdülhamid" dizisini neden sevdiğini şu ifadelerle açıkladı;

"Diriliş, Seksenler ve şimdi de Payitaht Abdülhamid dizilerimizin oyuncularıyla Esenler’de buluştuk. Bu dizileri izleyen çocuklarımıza farkındalık kazandırmak istiyoruz. Evlatlarımız bu dizilerin bu milletin, bizim hikâyemiz olduğunu bilsinler istiyoruz. Bu hikaye benim dedemin, anamın, babamın hikayesi. Payitaht dizisini sevdik. Payitaht dizisini izlerken Sultan Abdülhamid Han’ı gördüğümüzde O’nun sözleriyle bugünü ne kadar iyi yakaladığımızı görüyoruz. Bundan yüz yıl önce aynı teranelerin yaşandığını görüyoruz. Demek ki ibret almadığımız için tarihi tekerrür ettirmek istiyorlar. Dün Abdülhamid’e hangi oyunu yaptılarsa bugün de Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a aynı oyunu yapmak istiyorlar ama bilsinler ki bu millet o zaman düştüğü hataya düşmeyecek, oyunları bozacak Allah’ın izniyle."

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, "Kültür emperyalizmiyle bu milletin çocuklarını milletin değerlerinden uzaklaştırmaya çalıştılar" diyerek, Payitaht Abdülhamid dizisinin önemine şu sözlerle dikkat çekti;

"Benim büyüdüğüm yıllarda TRT’de Hollywood dizileri oynuyordu. Amerikalıların yaşam tarzlarını, aldatma ve oyunlarını milletimize zerk ediyorlardı. Şimdi dedem ’Abdülhamid’, bu toprakları bize vatan yapan ’Diriliş’ dizileri oynuyor, ecdadımın hikâyesi oynuyor. Şimdi bu toprakları işgal etmeye yeltenen emperyalistler rahatsız oluyor. Onun için Türkiye’de milli ve yerli duruşu yıkmaya çalışıyorlar. Benim ecdadım onlara derslerini verdi, yıkamayacaklar."

"Payitaht Abdühamid"in oyuncuları; Volkan Keskin (Meyyit Efendi), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karasu), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman) ile dizinin senaristi Uğur Uzunok Esenler’de sevenleriyle buluştu. Dizinin tarih danışmanı Selman Kayabaşı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda "Payitaht Abdühamid" üzerine konuşuldu.Dizinin Tarih Danışmanı Selman Kayabaşı, diziyi yayınlamaktaki amaçları için "Diziyi yayınlamaktaki amacımız sadece bir sultanın hayatını ekrana taşımak değil. Elimizden alınan, yok edilen, bize unutturulmaya çalışılan bir kutlu davayı tekrar hatırlatmaya çalışmaktır" ifadelerini kullandı.Senarist Uğur Uzunok ise, "Bu memleketi sevmek adına sebep bulmak için bu diziyi yazıyoruz. Bize Sultan Abdülhamid Han’ı yanlış tanıttılar. Biz bu memleketi seven insanlarız, bu yüzden bu diziyi yapıyoruz. Böylece ’Siz bizim ecdadımız hakkında kötü konuşamazsınız’ diyoruz" şeklinde konuştu.

Dizide Emanuel Karasu karakterini canlandıran Ali Nuri Türkoğlu, tarih dizilerinde karakterlerin doğru anlatılmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi;

"Ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenlenen nöbetlerde de Esenler’deydim. Bu karakter benim için çok önemli çünkü biz bu karakterleri doğru anlatırsak bir daha o 15 Temmuz darbe girişimleri olmaz. Kimse böyle bir ahlaksızlığa kalkışmaz, Menderes hadiseleri yaşanmaz. Biz kötüyü doğru anlatırsak, iyinin iyiliği daha fazla ortaya çıkar. Kötüyü de iyi oynamamız lâzım, Abdülhamid’i daha iyi anlayalım diye."