Pazar yerinin taşınmasına vatandaşlar seçim ile karar veriyor

14 bin kişinin katılımıyla Pazar yerinin taşınmasıyla ilgili halk oylaması yapılıyor.

Turgut Reis Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde Perşembe günleri kurulan pazar yerinin, yine aynı mahalledeki Şehit Ali Karahan Caddesi sonundaki alanda modernize edilmiş açık pazara taşınıp taşınmaması hususunda hem pazar esnafı, hem de vatandaşlar tereddüt yaşadı. Esenler Belediyesi de, bu tereddütü ortadan kaldırmak ve en adil kararı vermek için mahallede referandum kararı aldı. İsmetpaşa Oratokulu’nda kurulan sandıklarda yaklaşık 14 bin kişi oy kullanacak.

Halk oylamasının önemine vurgu yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenler’de biz zaman zaman uygulamaları yaparken uygulamanın sonuçlarından etkilenecek her türlü Esenlerli kardeşimize soruyoruz. Bunu yapalım mı, yapmayalım mı? diye. Uzun zamandan beri vatandaşın bizden talebi var. Adem Yavuz Caddesi üzerinde kurulan pazarın kaldırılmasıyla ilgili. Tabi vatandaşlarımızın bir kısmı pazarın kaldırılmasını isterken pazarcı arkadaşlarımız da kaldırılmamasını istiyorlar. Biz kaldırılmasına ilişkin yeni hazırlıklarımızı yapıp yeni Pazar yerini tesis ettik. Ama burada nihai kararı verecek halkımız olduğunu düşündük. Bu sokaktan etkilenen bütün sokakları içine alan yaklaşık 14 bin kişinin katılımıyla halka soralım dedik. Bu pazardan etkilenen sokaktaki kardeşimiz pazarın kaldırılmalarını istiyorlarsa pazarı yeni yerine taşıyalım; yok kaldırılmasını istemiyorlarsa Pazar kendi yerinde kalsın. Nihai kararı halkın vermesini istedik” dedi.

Modern Pazar yerleri inşa ettiklerini söyleyen Göksu, “Bu kadar yoğun bir ilçede bir sokağı Pazar diye kapattığınızda o gün sadece Esenler değil; bu civardaki bütün ilçelerin trafiğini etkileyen bir sonuç ile karşılaşıyoruz. Bunun için bizim pazarları mümkün olduğu kadar trafiği etkilemeyecek alanlara kaldırmamız, bunu da yaparken pazarcıların da rahat edeceği, hijyen şartlarının daha fazla olduğu, insanların rahatlıkla alışveriş yapabileceği alanlara taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ile referandumdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kimi pazarın kaldırılmasını isterken kimi de yerinde kalmasını istiyor.

Saat 09.00’da başlayan oylama 17.00’de sona erecek. Oy sayımının ardından pazarın taşınıp taşınmayacağı belli olacak.