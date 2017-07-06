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06 Temmuz 2017 11:35

Pazarda, saklandıkları tezgahlardan çıkıp Klasik Müzik yaptılar

Beylikdüzü-Adnan Kahveci Mahallesi’nde kurulan Beylik Pazarı’nda gerçekleştirilen flash mob uygulaması, esnafı ve vatandaşı şaşırttı.

Pazarda, saklandıkları tezgahlardan çıkıp Klasik Müzik yaptılar

06 Temmuz 2017 11:35

Saklandıkları tezgahlardan bir anda ortaya çıkan ve Klasik Müzik icra eden bir grup genç sanatçı, izleyenleri sanatlarına hayran bıraktı. Pazarda aryalar göğe yükseldi, orkestra ise kulakların pasını sildi.


Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkına hoş bir sürpriz yaptı. 3- 8 Temmuz arası devam edecek olan Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri kapsamında gerçekleşen etkinliklerden bir tanesi, kalabalığı hem şaşırttı hem eğlendirdi. Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Beylik Pazarı’nda yapılan flash mob uygulaması ile vatandaş önce neye uğradığını şaşırdı, sonra müziğin akışına kapıldı.


Vatandaşın alışveriş yaptığı esnada saklandıkları tezgahlardan bir anda ortaya çıkıp Klasik Müzik’e başlayan genç sanatçılar, görenleri hayrete düşürdü.



Meyve, sebze tezgahlarının başında Klasik Müzik


Pazarın belirli noktalarına konuşlanan sanatçılar, yer yer domates soğan tezgahlarının önünde yer yer de meyve tezgahlarının başında arya söyledi. Bir solist tenora; Trompet, Viyola, Keman, Yan Flüt gibi müzik aletlerini çalan müzisyenler eşlik etti. Pazar halkı bir yanda alışverişini yaparken, bir yandan da canlı canlı Klasik müziğin keyfine vardı. Pazarda yapılan ilk flash mob etkinliği olarak da dikkat çeken uygulama, oldukça beğeni ile karşılandı. Her şeyin bir anda gerçekleşmesi nedeniyle flash ismi takılmış olan flash mob etkinliği, katılımcıların önceden belirlemiş oldukları yer ve zamanda aniden ortaya çıkıp, müzik ve dans gösterileri yapmaları şeklinde gerçekleşiyor.




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