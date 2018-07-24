Peak Games’in Ryan Reynolds’lı reklam filmleri yayında

ABD pazarının en çok gelir elde eden 10 oyunu arasında yer alan Toon Blast’ın ABD’deki kullanıcıları hedefleyen reklam filmleri serisi yayına girdi. Ünlü oyuncu Ryan Reynolds’ın rol aldığı, ödüllü yönetmen Tom Kuntz’un yönettiği seride, Toon Blast oyununu konu alan 9 film bulunuyor. Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, dijital platformlarda yayınlanan reklam filmlerinin performans pazarlama alanında bir ilk olduğunu söyledi. Çalışma, Peak Games’in 2018 yılı için belirlediği 400 milyon dolarlık global pazarlama bütçesi kapsamında gerçekleştirildi.

Ryan Reynolds, “Peak Games ekibi birlikte çalışması çok kolay ve eğlenceliydi. Yaşadığım deneyden gerçekten çok mutluyum” sözleriyle duygularını ifade etti.

"Toon Blast için ideal bir isim"

“Ryan Reynolds yeteneği ve kendine özgü mizah anlayışı ile Toon Blast için ideal bir isim” diye konuşan Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü ise “Reynolds gibi bir isme performans pazarlama kampanyasında dünyada yer veren ilk mobil oyun şirketi olduğumuz için şanslıyız” dedi.