İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pedofili suçundan sınır dışı edilen FETÖ'cü İstanbul'a getirildi

ABD’de pedofiliden suçlu bulunarak sınır dışı edilen FETÖ’cü Mehmet Salih Gözegir, Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla İstanbul’a getirilerek emniyete teslim edildi.

ABD'de pedofiliden suçlu bulunarak sınır dışı edilen FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir, Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla İstanbul'a getirilerek emniyete teslim edildi.


Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yaptığı operasyonda aralarında FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfının yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Gözegir'ün de bulunduğu 23 kişi, ‘Çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek' ve ‘çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak' suçundan gözaltına alınmıştı. Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir, geçtiğimiz haziran ayı içerisinde sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. Sınır dışı işlemleri dün tamamlanan Gözegir, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla İstanbul'a getirilerek emniyet birimlerine teslim edildi. Polis tarafından uçağın altından alınan FETÖ'cü Gözegir, emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.