Ayfer Aydın, peeling yönteminin günümüzde kimyasal peeling olarak devam ettiğini belirterek, “Peeling, genç ve sağlıklı homojen bir derinin ortaya çıkmasını sağlar” dedi.

Ayfer Aydın deriyi canlandırmak, gençleştirmek, sivilce ve izlerini yok etmek, ciltte istenmeyen lekeleri gidermek, görünüşünü iyileştirmek için deriye bazı solüsyonların uygulanması ile yapılan kimyasal peeling hakkında bilgiler verdi. Aydın, “Antik çağlardan bu yana hayvan yağı, şeker, tuz, zeytinyağı, kireç taşı, kil ve süt gibi malzemelerden hazırlanarak cilt bakımında kullanılan peeling yöntemi günümüzde kimyasal peeling olarak devam etmektedir” dedi.

Peeling uygulamasının, cildin yıpranmış tazeliğini ve parlaklığını kaybetmiş üst tabakasının soyulmasını ve dökülmesini sağlayarak derinin daha alt tabakalarında yeniden bir yapılanma sürecini başlattığını söyleyen Aydın, “Kolajen sentezlenmesini uyararak daha genç ve sağlıklı homojen bir derinin ortaya çıkmasını sağlar. Peeling tedavisinde deriye, yüzeysel tabakaların ayrılmasına ve soyulmasına neden olan bir solüsyon uygulanır. Çok sayıda kimyasal peeling ajanı olmakla birlikte en sık kullanılanlar glikolik asit, alfa hidroksi asitler (AHA), triklosetik asit (TCA), salisilik asit, jesner solüsyonu ve kombinasyonlarıdır” şeklinde konuştu.

Peeling işlemi

Dr. Ayfer Aydın işlem ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Gözaltı ve ağız çevresindeki ince kırışıklıklar,

Güneş ışınlarının ve kalıtsal faktörlerin neden olduğu yaşlılık belirtileri, kırışıklıklar,

Sivilce ve izleri,

Güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, çiller, doğum kontrol ilaçlarının ve gebeliğin neden olduğu lekelerin tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir.

Solüsyon seçimi tamamen hastaya ve tedavi edilmesi beklenen şikayete bağlı olarak değişmektedir.

Sivilce tedavisinde önce sivilceye neden olan siyah ve beyaz komedonlar (noktacıklar) temizlenir ve ardından solüsyon uygulanır. Tekrarlayan peeling işlemi hem sivilceler hem de sivilcelerin neden olduğu izlerin tedavisi son derece başarılı bir şekilde sağlanır.

Leke tedavisinde yine seçilen peeling solüsyonu yüzde bir kaç dakika bekletilir ve nötralize edilir. Leke tedavisinde tedaviye eklenen leke açıcı kremlerle birlikte homojen daha pürüzsüz bir cilt elde etmek mümkündür.

Cilt gençleştirmede esas deri altında yalancı bir yanık uyarısı oluşturmaktır. Bu gerçek bir yanık değildir sadece deri altındaki onarım mekanizmalarını harekete geçirmek için bir uyarandır. Bu uyaranla deri altında onarım mekanizması tetiklenir ve deriyi daha genç ve diri tutan kolajen ve elastik liflerin yapımı tetiklenir. Böylece ciltte bir dirileşme ve gençleşme; üst derinin hafif soyulmasıyla daha homojen, pürüzsüz, canlı parlak bir cilt oluşur. Uygulama yüz dışında boyun ve ellere de yapılabilir. Peeling işlemi son derece kısa süren bir işlemdir. Deri yağlarından arındırıldıktan sonra seçilen peeling solüsyonuna ve uygulamanın derinliğine bağlı olmak üzere yüzde bekletilen solüsyon nötralize edilir ve işlem sonrası iyileştirici, yatıştırıcı bir krem ve güneş koruyucu uygulanarak işlem sonlandırılır.”

Peeling sonrası bakım

Dr. Aydın, peeling sonrası bakım hakkında ise şu bilgileri paylaştı: ”Uygulanan işlemler sonrası güneşten korunmak esastır. En az elli faktör özelliğinde koruyucu kremler sürülmelidir. Bol nemlendirici ile cilt nemli tutulmalıdır. Kurutların elle kaldırılması, yüzün ovalanması ve keselenme yasaktır. Profilaktik topikal antibiyotik kullanılabilir. Yapılan peeling derinliğine göre 1-6 hafta aralıklarla tekrarlanabilir.”