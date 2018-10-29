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Pektemek, 11'de çıktığı ilk maçta gol attı

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 3. dakikasında ağları havalandıran Mustafa Pektemek, Güneş döneminde ilk 11'de sahaya çıktığı ilk lig maçında gol attı.


Beşiktaş'ta Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Mustafa Pektemek, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıkarken, henüz maçın 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı. Maçın başında Quaresma'nın sağ kanattan gönderdiği pasta kale sahası önünde topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu, topuğuyla yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim olmuştu. Son olarak geçtiğimiz sezonun 33. hafta karşılaşmasında ligde gol sevinci yaşayan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlıların Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede göğsüyle gol atmıştı.

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