Pelin Akil’den eşi Anıl Altan’a tam puan

Ünlü oyuncu Anıl Altan ise Red Bull sporcusu drift yıldızı Abdo Feghali ile co-drive heyecanı yaşadı.

Aralarında İlayda Akdoğan, Doğuş Çabakçor, Doğukan Manço gibi isimlerin de bulunduğu etkinlikte başarılı oyuncu Anıl Altan ise Red Bull sporcusu drift yıldızı Abdo Feghali ile co-drive heyecanı yaşadı. Bu performans boyunca jüride yer alan Pelin Akil ise eşinin co-drive deneyimine tam puan verdi.

İlk kez bir drift aracında co-pilot koltuğunda oturan Anıl Altan, "Red Bull Car Park Drift’te mükemmel bir ortam vardı. Korktuğumu söylemem ama çok heyecanlandım. Etkinliğin aynı zamanda sportif direktörü olan Abdo Feghali driftin starı. Böyle bir isimle binlerce seyircinin önünde bu heyecanı yaşamak inanılmaz bir deneyimdi.” dedi.

Eşini jüri koltuğundan izleyen Pelin Akil ise “Ben Anıl’dan daha çok korktum sanırım. İnanılmaz bir heyecan. Anıl bu etkinliği ilk duyduğunda mutlaka izlemeye gidelim demişti. Bugünse kendisini yan koltukta pistin içinde buldu. Hem Anıl’ın deneyimine, hem de izleyicilerin heyecanına ortak olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.