Göker Taşkınsu, gülüş dizaynı yapılırken diş eti üzerinde yapılan düzenlemelere pembe estetik denildiğini belirterek, "Diş etinin komşu dişler ile olan ilişkisi, gülme esnasında diş etinin görünme miktarı ve düzenleme yapılacak dişin boy en oranı pembe estetiğin sınırlarını belirlemektedir" dedi.

Günümüzde estetik kavramı, ağız ve diş sağlığı konusunda üzerinde en çok konuşulanlardan birisi haline geldi. Estetik bir görünüm için güzel bir gülüşe sahip olmanın çok önemli unsur olduğunu belirten Dent Akademi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Kurucu Ortaklarından Göker Taşkınsu, günümüz teknolojileri sayesinde hastaların beklentilerini karşılayacak gülüş dizaynlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Gülüş dizaynının, hastaların yüz şekline, diş eti yapısına ve diş şekillerine bakarak ve değerlendirerek yapıldığının altını çizen Göker Taşkınsu, "Gülüş dizaynı yapılırken diş eti üzerinde yapılan düzenlemelere pembe estetik, diş dokusu üzerine yapılan düzenlemelere ise beyaz estetik denir. Pembe estetik ya da beyaz estetik tek başına gülüş dizaynı için yeterli olurken, iki estetiğin gülüş dizaynında kullanılması estetiğin mükemmele yaklaşmasını sağlamaktadır" dedi.

Pembe estetik yapılmadan önce diş etinin mevcut durumu bazı kriterlere göre değerlendirildiğini ve yapılacak müdahalelerin belirlendiğini açıklayan Taşkınsu, "Diş etinin komşu dişler ile olan ilişkisi, gülme esnasında diş etinin görünme miktarı ve düzenleme yapılacak dişin boy en oranı pembe estetiğin sınırlarını belirlemektedir. Diş etine yapılan müdahaleler ile gülüş dizaynının pembe estetik aşaması tamamlanmış olur" ifadelerini kullandı.

Estetik bir gülüş için beyaz estetik

Göker Taşkınsu, gülüş dizaynının diğer aşamasını, beyaz estetik olarak adlandırılan dişler üzerine yapılan restorasyonlar olarak açıklarken, "Beyaz estetik aşaması hastanın dişlerinin mevcut durumu ve beklentilerine göre planlanmaktadır. Bu aşamada ilk adım olarak hastadan ölçü alınır, alınan ölçü ile model elde edilir ve düzenlemeler bu model üzerinden yapılır. Daha sonra bu model hasta ağzına aktarılır ve beklentilerinin ne kadar karşılanacağı hekim ve hasta tarafından değerlendirilirilerek uygulamaya geçilir" şeklinde konuştu.

Taşkınsu; beyaz estetikte, en sık kullanılan uygulamaları şöyle belirtti: "Estetik bonding diye adlandırılan dişler üzerinde herhangi bir aşındırma yapmadan uygulanan estetik dolgu uygulamaları veya minimal aşındırmalar ile yapılan yaprak porselen diye bilinen laminat venerler restorasyonlar en sık kullanılan uygulamalardır. Minimal aşındırmalarla elde edilemeyen gülüş dizaynında ise dişler üzerinde daha fazla aşındırma yapılarak tamamı porselen olan restorasyonlar tercih edilir. Tedavi sonucundaki başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri, hasta ve hekim tarafından mevcut durum ile tedavi sonucunda beklentilerin doğru anlaşılmasıdır. Estetik bir gülüş, mevcut durumun iyi değerlendirilmesi ve bahsedilen uygulamaların doğru şekilde uygulanması ile elde edilebilir".