Çok sayıda ünlü ismin de destek verdirdiği proje kapsamında “yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri” konusundaki farkındalığın arttırılması ve 10 bin kadının ücretsiz jinekolojik kanser taramasının yapılması hedefleniyor.

10 bin kadına ücretsiz jinekolojik kanser taraması yapılmasının hedeflendiği Pembe Rota ile aynı zamanda bu kanserler hakkında büyük bir farkındalık da oluşturulacak. Anneler Günü dolayısıyla, “Rotamız Pembe, Geleceğimiz Güvende” sloganıyla annelere de seslenecek olan Pembe Rota’ya modacı Bahar Korçan, Sanatçı Gülben Ergen’nin yanı sıra pek çok ünlü sima da destek verdi. Şişli’de bir otelde düzenlenen toplantı da, Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı / Jinekolog Onkolog Prof. Dr. Mete Güngör, Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, projenin ayrıntılarını aktardı.

“Evlat edindiği zaman Göğsünden süt gelen kadınlarla tanıştım”

Projeye destek verdiğini belirten Sanatçı Gülben Ergen, “Annelik, Allah’ın bahşettiği bir lütuftur. Annelik, üstün bir vasıf. İlla anneliğin fiziken ve bedenen doğurmak anlamında olmasa da annelik olduğunun altını çizmek isterim. Fiziken hamile kalmayan ve çocuk doğurmayan ama sizden, benden çok daha iyi anne olan dostlarım, arkadaşlarım var. Evlat edinen. Evlat edindiği zaman Göğsünden süt gelen kadınlarla tanıştım, ben. O yüzden annelik, doğurmakla ilgili değil, insanın fıtratında, içinde, ciğerinde olan bir şey. O yüzden yumurtalıklar, rahim bahsettiğiniz kadınlığın başladığı, kendisini gösterdiği, genç kızlıktan sonra kadınlığa, evliliğe ve ilerleyen yaşlarda hepimizin farkında olması gereken, kontrollerimizi yaptırmamız gereken önemli bir evre. Ben sizleri tebrik ediyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz 10 bin kadın ve daha fazlası”

Projeyle 10 bin kadının ücretsiz jinekolojik kanser taramasının yapılması hedeflediklerini belirten Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş, “Projemizin sloganı, “Rotamız Pembe, Geleceğimiz Güvende” bu ne demek? Birçok kadınımızın rahim, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri konusunda bilinçlenmesi, farkındalığının artması ve taramanın yapılması. Bu kampanyayla çıktığımız yolda 40 ve 60 yaş arasındaki kadınlarımıza, özellikle bu kanserler vesilesiyle, jinekolog onkologlar tarafından taranmasını sağlıyoruz. Bu projeyi birçok ünlü isim destekliyor. Bu vesileyle derneğimize, şu ana kadar 2 bine yakın başvuru oldu. 850’ye yakın kadın aslında ailesinde yumurtalık ve rahim kanseri olan kadın. Onlara erken tarama yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Tüm Türkiye’yi her ay il il dolaşıp, dilimizin döndüğünce anlatacağız. Anlara farkındalık yaratmaya çalışacağız. Şuanda 2 bin deyiz. İnşallah önce 10 bin ve Allah nasip ederse daha fazlasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Modacı Bahar Korcan ise, kendisinin de benzer bir hastalık yaşadığını belirterek, "Benimde başıma bu rahatsızlık geldi. Öyle bir hastalık ki, düzenli kontrol gerektiriyor. Kadınlar olarak jinekolojik muayeneye geri duran bir yapımız var. Bu utanılacak bir şey değil. Kadınlarımızın bunu yenmesini istiyorum. Bu muayenelere gidilecek. Üstelik senede bir defa da Jinekolog onkoloğa görünmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.