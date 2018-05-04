Pendik 2’nci Geleneksel Kitap Fuarı başladı

Onlarca yayın evinin katıldığı kitap fuarı ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. 10 gün boyunca açık olacak kitap fuarında usta yazarlar okuyucusuyla buluşacak.

Pendik Belediyesi tarafından Pendik Sahil Meydanında düzenlenen Geleneksel Kitap Fuarı, ilk gününden ziyaretçi akınına uğradı. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen fuara onlarca yayınevi katıldı. Binlerce çeşit kitabın okuyucusuyla buluştuğu kitap fuarında 7’den 77’ye her yaşa hitap eden kitap bulmak mümkün. 2’nci Geleneksel Kitap Fuarı’na Türkiye’nin önde gelen 60 yayınevi katılıyor. Okurların imza günleri ve söyleşi programlarıyla yazarlarla buluşacağı fuarda kitaplar da çeşitli oranlarda indirimli olarak satılacak. Ayrıca yayınevleri de kendi yazarlarıyla imza günleri düzenleyecek.

"Eğlenceli, komik, dini öğrenme anlamında güzel kitaplarımız bulunuyor"

İlk günden standa ilginin yoğun olduğunu söyleyen Nuri Aydın, “Pendik’in okuyucu kitlesi gerçekten çok iyi. İnsanların kitaplara ilgisi, sadece bizim stantımıza değil, diğer stantlara da aynı ilgi var. Nesil yayın grubu olarak Pendik’de olmaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel bir ilgi var. Yazarlarımızın, okuyucularla buluşmasını çok önemsiyoruz. Okuyucularımızı biz Nesil yayın grubu stantlarına bekliyoruz. Burada çok güzel kitaplarımız var. Onları da tanıtma fırsatı buluyoruz. Eğlenceli, komik, dini öğrenme anlamında güzel kitaplarımız bulunuyor” diye konuştu.

"Bizim kitaplarımız genellikle çocuklara kendi kahramanlarımızı anlatmak üzerine kurulu"

Stantta bulunan ilginç kitaplarla çocukların ilgisini çektiklerini belirten Fatma Nur isimli stant görevlisi, “Bizim kitaplarımız genellikle çocuklara kendi kahramanlarımızı anlatmak üzerine kurulu. ’Adam olmuş çocuklar’ isimli bir seriyle çıkıyor. Dört aşamadan oluşuyor. Seyit Onbaşı, Mehmet Akif, Evliya Çelebi, Barış Manço. Bu tarz karakterlerin, kişiliklerin çocuklara tanıtılmasını sağlıyoruz” dedi.

"Fuar çok güzel, çok sevdiğim tarzlarda kitaplar var"

Fuarı çok yararlı bulduğunu ifade eden Kaan Çelik isimli öğrenci, “En çok bilim kurgu kitaplarını, karikatüristik kitapları seviyorum. Bir de polisiye kitaplarını çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Fuarı gezen öğrencilerden bir diğeri olan Bayram Efe Ay ise, “Daha çok futbol kitaplarını seviyorum. Hatta Neymar kitabı aldım, güzel bir kitaba benziyor” derken diğer geziye gelen öğrenci Eylül de, “Fuar çok güzel, çok sevdiğim tarzlarda kitaplar var” diye konuştu.