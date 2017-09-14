Pendik Batı Mahallesi’ne görkemli Aile Sağlığı Merkezi

Pendik Belediyesi ve iş adamı Öner Hekim tarafından ortaklaşa yapılan yeni ASM, tamamlandığında konforu kadar mimarisiyle de dikkat çekecek.

Pendik’te halen Batı Mahallesi Vişne Sokak’ta hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi, geleneksel Türk mimarisiyle yeniden tasarlandı. Toplamda bin 50 metrekarelik kullanım alanına sahip yeni ASM binası beş katlı olacak. Merkezde doktor, hemşire ve hasta odaları gibi standart bölümlerin yanında bir de sergi salonu ve konferans salonu bulunacak. Batı Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi tamamlandığında hem hastalar hem de çalışanlar için eskisine nazaran çok daha konforlu olacak. İnşaatın ise 2018 yılı Nisan ayında tamamlanması planlanıyor. ASM, Öner Hekim’in 2008 yılında lösemiden kaybettiği oğlunun adını ve anısını yaşatmak üzere “Ömer Hekim Aile Sağlığı Merkezi” olarak hizmet verecek.