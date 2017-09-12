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12 Eylül 2017 10:45

Pendik Belediyesi atık pil toplamada birinci

Pendik Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) tarafından İstanbul’da düzenlenen atık pil yarışmasında yaklaşık 10 ton atık pil toplayarak birinci oldu.

Pendik Belediyesi atık pil toplamada birinci

12 Eylül 2017 10:45

Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, yürütülen çevreci çalışmalarla Pendik’te bu konuda hassasiyetin giderek arttığını belirtti.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin ayrı toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafında yetkilendirilmiş tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri Derneğinin (TAP) İstanbul’da düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı. Yarışmada yaklaşık 10 ton atık pil toplayan Pendik Belediyesi birincilik elde etti.


İspanya’da atık pil bertaraf tesisini inceleyecekler


Yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren belediyelerin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İspanya’ya gidecek. Bu kapsamda Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de İspanya’da bulunan Atık Pil Bertaraf Tesisi’nde incelemelerde bulunacak.



Başkan Şahin: “Gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmak zorundayız”


Öncelikle okullardan başlayarak Pendik’in her yerinde geri dönüşüm bilinci kazandırmak üzere yıllardan beri yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan kimyasal atıkların tabiata karışmalarını önlemek zorundayız. Çünkü çevre sadece yaşayanların değil, gelecek kuşakların da en büyük hazinesidir. Bu bilinçle hareket ederek, dönüştürülen her şeyi hayata kazandırmak için çalışıyoruz. İstanbul’da en fazla atık pil toplayan belediye olmamız, Pendik’te çevreci hassasiyetin ne kadar arttığını gösteriyor" dedi.



Atık pil toplama kutuları her yerde


Öte yandan bilinçli Pendiklilerin de desteğiyle kent genelinde Atık Pil Toplama Kampanyası sürüyor. Okullardan alışveriş merkezilerine pek çok yere kutulardan dağıtan Pendik Belediyesi, isteyen tüm vatandaşlara da ücretsiz olarak veriyor. Bu sayede bu yıl yaklaşık 10 ton olan atık pil miktarının önümüzdeki yıl daha da artması bekleniyor.




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