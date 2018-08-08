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08 Ağustos 2018 09:37

Pendik Belediyesi ve İSKİ’den örnek işbirliği

Kamuda bürokrasinin azaltılması ve inşaat ruhsat süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Kanal Bağlantı İşlemleri Başvurusu artık İSKİ yerine ilçe belediyelerinden de alınabilecek.

Pendik Belediyesi ve İSKİ’den örnek işbirliği

08 Ağustos 2018 09:37

Uygulama ilk olarak Pendik Belediyesinde başladı.


Birçok alanda vatandaş ve profesyoneller için hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen Pendik Belediyesi, yeni bir uygulamaya daha imza atarak inşaat ruhsat aşamasında bürokrasinin azaltılması için İSKİ’yle işbirliğine başladı. Yeni uygulamada İSKİ Kanal Bağlantı İşlemleri Başvurusu artık Pendik Belediyesi’ne yapılabilecek.


İSKİ ile Pendik Belediyesi, sistemlerini entegre ederek ruhsat başvurularında vatandaşın kapı kapı dolaşmasını ortadan kaldırdı. İSKİ’den onay alındıktan sonra diğer ruhsat işlemlerinin süreçleri başlıyor. Bu uygulama böylelikle inşaat ruhsatı başvuru sürecini de kısaltacak.


Şimdilik sadece Pendik Belediyesi’nde gerçekleştirilen uygulama ileri zamanlarda tüm İstanbul’a yaygınlaştırılacak.




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