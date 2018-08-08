Uygulama ilk olarak Pendik Belediyesinde başladı.

Birçok alanda vatandaş ve profesyoneller için hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen Pendik Belediyesi, yeni bir uygulamaya daha imza atarak inşaat ruhsat aşamasında bürokrasinin azaltılması için İSKİ’yle işbirliğine başladı. Yeni uygulamada İSKİ Kanal Bağlantı İşlemleri Başvurusu artık Pendik Belediyesi’ne yapılabilecek.

İSKİ ile Pendik Belediyesi, sistemlerini entegre ederek ruhsat başvurularında vatandaşın kapı kapı dolaşmasını ortadan kaldırdı. İSKİ’den onay alındıktan sonra diğer ruhsat işlemlerinin süreçleri başlıyor. Bu uygulama böylelikle inşaat ruhsatı başvuru sürecini de kısaltacak.

Şimdilik sadece Pendik Belediyesi’nde gerçekleştirilen uygulama ileri zamanlarda tüm İstanbul’a yaygınlaştırılacak.