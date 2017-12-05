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05 Aralık 2017 15:45

Pendik Kariyer Günleri başladı

Lise öğrencilerine, üniversite ve meslek seçiminde destek olmak amacıyla Pendik’te düzenlenen Kariyer Günlerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Pendik Kariyer Günleri başladı

05 Aralık 2017 15:45

Uzmanlar tarafından üç gün boyunca verilecek seminerler öğrencilere yol gösterirken, kurulan 35 üniversite standında öğrenciler, sorularına cevap bulacak.


Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilere vizyon kazandırmak, ortaöğretim kurumlarının üniversitelerle işbirliğini artırmak amacıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kariyer Günleri başladı. Üç gün boyunca Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı etkinlik, binlerce üniversite adayını ağırlayacak. Seminerin ilk gününde ‘Başarmak Mümkün’ konulu söyleşide öğrencilerle bir araya gelen Nurdoğan Arkış öğrenme arzusu, emek, mücadele, süreklilik, başarı yolculuğu, özgüven konularında öğrencileri bilgilendirdi. Seminer sonrası üniversitelerin stantlarını gezen öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Kariyer Günleriyle öğrencileri meslek seçimi noktasında destek sağlamak istediklerini belirten Pendik Belediye Başkan Yardım Yardımcısı M. Sami Divleli, “Üç gün boyunca devam edecek kariyer günlerinde çeşitli seminerlere ev sahipliği yapacak. 3 gün boyunca 14 bin öğrencimizin burayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Öğrencilerimizin meslek seçimlerini burada olgunlaştırmalarını arzu ediyoruz. 35 farklı üniversitemizin standı var burada. Hem öğrencilerimiz üniversiteler hakkında bilgi alacak hemde üniversiteler yönlendirme noktasında destek sağlayacak. Kariyer günleri normalde nisan ayında yapılır. Biz Aralık ayında yapıyoruz Öğrencilerimizin sınav heyecanını yaşadığı döneme girmeden önce meslekleriyle ilgili olgunlaşmalarını istiyoruz” dedi.


Henüz meslek seçimine karar vermediğini söyleyen Emre Polat isimli öğrenci, "Mesleklerin dolması , bazı problemlere yol açıyor. Bizim meslek seçiminde kullanacağımız en iyi kaynaklardan biri oldu burası. Organizasyona emek verilmiş gerçekten Sosyoloğun anlattıkları içimize tohum olabilecek şeyler" dedi.


Pendik Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Cihat Ekinci ise "Seminer çok güzeldi. Beyefendinin anlatımı çok iyiydi. Güzel şeyler öğrendik" şeklinde konuştu.


Kariyer günleri, 5-6-7 Aralık tarihlerinde 10.00- 16.00 saatleri arasında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek.




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