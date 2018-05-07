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07 Mayıs 2018 15:31

Pendik Kitap Fuarı kapılarını 2’nci kez açtı

Türkiye’nin önde gelen 60 yayınevi, binlerce kitap, imza günleri ve yazar sohbetlerinin yer aldığı Pendik Kitap Fuarı, Belediye Başkanı Dr.

Pendik Kitap Fuarı kapılarını 2’nci kez açtı

07 Mayıs 2018 15:31

Kenan Şahin’in ünlü güvenlik uzmanı ve yazar Mete Yarar’la yaptığı söyleşi programıyla açıldı. Sahil Meydanı’ndaki fuar, 5-13 Mayıs tarihleri arasında her yaştan kitapseveri bekliyor.


Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Pendik Kitap Fuarı’nın açılışı, Pendiklileri coşturan Mehteran konseriyle başladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “Şehrimizi her açıdan öne çıkarmak gayreti içindeyiz. İlk fuarı okullar açıldığı zaman yapmıştık, ikincisini de çocuklar tatilde kitap okusun diye okul sezonunun kapandığı dönemde gerçekleştiriyoruz. Ama anne babalar kitap okumazsa çocuklar da okumaz. Bu yüzden onlara örnek olmamız gerekiyor” dedi.



Açılışta Mete Yarar’la ilgi çeken söyleşi


Kitap fuarının açılış sürprizi ise güvenlik uzmanı ve yazar Mete Yarar ve Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in sıcak gündemi değerlendirdiği söyleşi programı oldu. Aslında günümüzde 3. Dünya Savaşı’nın yaşandığını belirten Mete Yarar, 1990 yılından sonra Türkiye’nin çevresindeki ülkelerde yaşananları hatırlatarak, “Savaşın biçimi değişti, şimdi vekalet savaşı yapılıyor. Üstelik bu öncekilerden çok daha acımasız bir savaş. Sadece Irak’ta ölenlerin sayısı 1 milyona ulaştı. Türkiye terörle mücadele kapsamında 500 Milyar dolar harcadı. Kimse Türkiye’yle savaşmayı göze alamıyor, ama ayağa kalkmasın diye uğraşıyorlar. Türkiye ne zaman ABD’ye “hayır” dese, ardından ekonomik bir kriz yaşandı. Ama Türkiye’nin ne kadar ilerlediğini görmemiz ve devletimize şükretmemiz gerekiyor. Bunun en güzel örneği sağlık sistemimizde yaşanan gelişmeler. Artık kendimizi aşağılamaktan ve sürekli kötülemekten vazgeçelim” dedi.


Başkan Şahin de Türkiye üzerine oynanan oyunların, operasyon ve tezgahların bozulmasının Türk milletinin bu konuda kararlılığını devam ettirmesine bağlı olduğunu söyledi.



13 Mayıs’a kadar devam edecek


Pendiklilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşinin ardından Pendik Kitap Fuarı’nın açılışı çocuklarla birlikte gerçekleştirildi. Başkan Şahin, tek tek stantları gezerek yayınevleri temsilcileri ve kitapseverlerle görüştü. Türkiye’nin önde gelen 60 yayınevinin yer aldığı ve indirimli kitap satışlarının da gerçekleşeceği fuar, 13 Mayıs’ta sona erecek.




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