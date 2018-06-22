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22 Haziran 2018 16:28

Pendik-Tuzla metrosu tam gaz ilerliyor

Pendik ve Tuzlalıları metroya kavuşturacak Pendik-Kaynarca-Tuzla metro hatlarının yapım çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden başlatılıyor.

Pendik-Tuzla metrosu tam gaz ilerliyor

22 Haziran 2018 16:28

Toplam 13 kilometre uzunluğunda 7 istasyondan oluşan hatların 34 ayda tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.


Pendik-Kaynarca-Tuzla metro hatlarının yapım çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden başlatılıyor. Proje revizyonu yeniden hazırlanan ve gereken prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kaynarca-Tuzla ve Pendik Merkez-Kaynarca hatları inşalarına kaldığı yerden başlanacak. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattının devamı niteliğinde olacak her iki hat, toplam 13 kilometre uzunluğunda 7 istasyondan oluşacak. Hattın 34 ayda tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.


Hattın birincisi Tavşantepe Metro Hattı kuyruk tüneli sonundan başlayarak sırasıyla Kaynarca merkez, Çamçeşme Kavakpınar, Esenyalı ve Tuzla Tersane istasyonlarından geçerek Tuzla Belediyesi mevkiinde kuyruk hatları bitiminde son bulacak. Bu hattın toplam uzunluğu yaklaşık 7,9 kilometre olacak.



Metro hattı Marmaray’a entegre olacak


Pendik Merkez-Kaynarca Metro Hattı ise mevcut Marmaray ve Hızlı Tren istasyonları olarak işletilen Pendik İstasyonu yanında teşkil edilecek Pendik Merkez İstasyonundan başlayarak, Kaynarca Merkez istasyonuna ulaşacak. Buradan yapımı devam eden Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısına ait Hastane istasyonuna bağlanacak hat, 4,1 kilometre toplam uzunluğa erişecek. Hat, 1 kilometrelik bağlantı tüneli ile birlikte toplamda 13 kilometrelik uzunluğa erişecek.



Tuzla-Tavşantepe 11 dakika


Proje tamamlandığında Tuzla istasyonundan Tavşantepe istasyonuna seyahat süresi 11 dakika, Kadıköy istasyonuna ise 51 dakika olacak. Pendik istasyonundan binen bir yolcu 15 dakikada Sabiha Gökçen Havaalanı’na ulaşabilecek. Hat, saatte/tek yönde 62 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Günlük yolcu taşıma kapasitesi 2 milyon 225 bine kadar çıkabilecek.




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