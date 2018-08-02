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02 Ağustos 2018 16:02

Pendik’e yeni spor tesisi

Kısa bir süre önce Pendik’e 12 yeni spor kompleksi müjdesi veren Pendik Belediyesi, bunlardan Güllübağlar Spor Kompleksi’nin temelini düzenlenen törenle attı.

Pendik’e yeni spor tesisi

02 Ağustos 2018 16:02


Pendik Belediyesi tarafından Güllübağlar Mahallesi’ne inşa edilecek Spor Kompleksi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, ihtiyaçlar doğrultusunda kentin her tarafında yeni yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek “Son 10 yılda spor adına yaptıklarımız tarihe iz bıraktı. Bugüne kadar ilçeye 10 spor merkezi ve 60’dan fazla antrenman sahası kazandırdık. Spor meselesini her yaştaki insan için önemsiyoruz. Günümüzde hareketsizliğe bağlı hastalıklar bütün hayatımızı etkileyecek duruma geldi. Daha da önemlisi gençlerimizin sporla buluşması, hayatının içerisinde sporun varlığı ve sporun onlara katacağı disiplin bu tür tesislerin önemini daha çok artırıyor” dedi.


Pendik Belediyesinin kısa süre içinde ilçeye kazandırmayı hedeflediği 12 yeni spor tesisi arasında yer alan Güllübağlar Spor Kompleksi, 8 ayda tamamlanacak. Bin 767 metrekare büyüklüğündeki tesis iki 2 katlı olacak. Pendik Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Sanayi Mahallesi, Kavakpınar ve Yayalar Spor Komplekslerinin inşasına da yakında başlanacak.




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