Pendikliler 10 Temmuz’dan itibaren yeniden nöbette

Pendik Belediyesi, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla 10-16 Temmuz tarihleri arasında 7 günlük bir etkinlik programı hazırladı. Etkinlikler, 10 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açılacak “Okçular Tepesi Resim Sergisi”yle başlayacak. Kanlı darbe girişiminin yaşandığı gece kendilerini tank ve kurşunlara siper eden kahramanlar, Reza Hemmatirad’ın çizgileriyle bir kez daha hatırlanacak.

Milli birlik ruhuna konser desteği

Gazipaşa Meydanı’nda 7 gece gerçekleşecek etkinlikler saat 21.00’de saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından her yaştan Pendikliyi Vatan ve demokrasi aşkıyla bir araya getirecek. Türk Bayraklarıyla kırmızı beyaza boyanacak alandaki konser programlarında Eşref Ziya, Grup Yürüyüş, Aykut Kuşkaya, Ahmet Şafak, Grup Genç, Alper ve Dursun Erzincanlı sahne alacak.

Araç konvoyuyla hafızalar da tazelenecek

O geceyi hafızalarda yeniden canlandırmak üzere 14 Temmuz Cuma günü saat 15.00’te sahil pazar alanından Orhanlı gişelere araç konvoyu düzenlenecek. 15 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da ise Sahil Atatürk Anıtı’ndan Gazipaşa Meydanı’na Kortej yürüyüşü yapılacak.