Pendikliler basketbola doydu

İki gün boyunca süren organizasyonda Karizma Show ve paten gösterisi izleyenlerden bol alkış aldı.

Pendik Belediyesi basketbol heyecanını açık havaya taşıdı. Sahil alanında düzenlenen “3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası”nda sporseverler iki gün boyunca basketbola doydu. Büyük Erkekler, Genç Erkekler ve Kızlar Kategorisinde 228 sporcunun yer aldığı turnuvada 57 takım mücadele etti. Halka açık üçlük ve smaç yarışmalarının yapıldığı organizasyonda sürpriz hediyeler verildi. Heyecan dolu maçların yaşandığı turnuvada Büyükler Kategorisinde Air Shot, Gençler Kategorisinde Indiana Pekers ve Kızlar Kategorisinde ise Arena Hard şampiyon oldu. Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve ödüllerini Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin verdi.

Paten gösterisi alkış aldı

Organizasyonda en az basketbol maçları kadar paten show da izleyicilerden büyük ilgi gördü. Birbirinden zorlu akrobasi hareketleriyle izleyicilere adrenalin dolu dakikalar yaşatan paten gösteri ekibi, izleyicilerden alkış aldı. Yine Beat Box Serkan Show, turnuva boyunca izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Karizma Show büyüledi

Turnuvanın en heyecan verici ve renkli anları ise Karizma Show’un gösterisi oldu. Akrobasi ekibinin basketbol potasına adeta uçarcasına attığı toplar ve smaçlar izleyenleri büyüledi. Zıplama rampasından taklalar atarak havada asılı kalırcasına birbiri ardına gelen smaçlar izleyenleri coşturmaya yetti.