Pendikspor’dan gülümseten hareketler

Pendik Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen, ’Gülümseyen Gözler’ projesi kapsamında çocuklara sporu sevdirmek ve ilçenin takımını tanıtmak amacı ile Pendikspor’a yapılan ziyarette neşeli saatler yaşandı.

Minik ziyaretçiler, ilk olarak A takım futbolcuları ile Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Canayakın, Pendikspor Başkanı Şerafettin Taştan ve proje koordinatörü Danış Fırat ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından A takım sporcuları ile sahaya inen çocuklar, ağabeyleri ile maç yapıp unutulmaz anlara imza attı.

Yapılan etkinliğin ardından Pendiksporlu futbolcular miniklere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.