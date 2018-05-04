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04 Mayıs 2018 10:23

Pendikspor’dan gülümseten hareketler

Pendikspor, ilçede ikamet eden yetim, öksüz, şehit ve gazi çocuklarına unutulmaz bir jest yaptı.

Pendikspor’dan gülümseten hareketler

04 Mayıs 2018 10:23


Pendik Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen, ’Gülümseyen Gözler’ projesi kapsamında çocuklara sporu sevdirmek ve ilçenin takımını tanıtmak amacı ile Pendikspor’a yapılan ziyarette neşeli saatler yaşandı.


Minik ziyaretçiler, ilk olarak A takım futbolcuları ile Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Canayakın, Pendikspor Başkanı Şerafettin Taştan ve proje koordinatörü Danış Fırat ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından A takım sporcuları ile sahaya inen çocuklar, ağabeyleri ile maç yapıp unutulmaz anlara imza attı.


Yapılan etkinliğin ardından Pendiksporlu futbolcular miniklere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.




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