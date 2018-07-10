Pendik’te 14. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması başladı

Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması başladı. Ana teması Çini Sanatı olarak belirlenen bu yılki sanatçılar buluşmasına 22 ülkeden 62 sanatçı katıldı.

Bir kültür-sanat şehri olma yolunda hızla ilerleyen Pendik, yine Dünya’nın dört bir yanından gelecek el sanatları ustalarını ağırlamaya hazırlanıyor. 14. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması Pendik Sahil Meydanı’nda başladı.Pendik Belediyesinin organizasyonuyla ilki 2004 yılında düzenlenen festivale bu yıl Kosta Rika’dan Pakistan’a 22 ülkeden 61 sanatçı katıldı.

Festivalin açılışı halk oyunları ardından kurdele kesimi ile yapıldı. Açılışta konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “14’üncü kez 22 farklı ülkeden 62 sanatçı ile bir festivali başlatmış oluyoruz. Gerçekten Türkiye’de istikrarlı bir şekilde her yıl farklı temalarda bir tema olarak seçen geleneksel sanatçılar buluşmamız dünyanın sanatçılarını Pendik’te İstanbul’da, Türkiye i le buluşturuyor. Bu yıl ki temamız çini. Gerçekten çini özellikle Türkiye’nin belirli yörelerinde ama dünyanın pek çok yerinde farklı sanatçıların farklı usulleri ile beraber bir araya geldiği önemli bir organizasyon oluyor. Sadece Çini değil tabi 30 farklı branşta her türlü geleneksel sanatçının eserleri ile beraber bir araya geldiği önemli bir organizasyonumuz” dedi.

Çini sanatının ustaları geliyor

Bu yılın ana teması ise tarihi 8. yüzyıla kadar dayanan Çini sanatı olarak belirlendi. Festivale katılan 15 yerli ve yabancı sanatçı, çini sanatında ustalıklarını, vazodan sürahiye onlarca farklı eserde gösterecek. Stantlarında ziyaretçilere Çinileriyle sanat ziyafeti sunacak yerli sanatçılar arasında İsmail Yiğit, dünyanın en büyük çini tabağını yapan Gülseren Öztuğcu da yer alacak. Yabancı Çini ustaları arasında ise Azerbaycan’ın en büyük sanatçılarından Naghı Naghıyev, Çin’den Ruopeng Sun gibi ustalar bulunacak.

Kosta Rika’dan Pakistan’a 22 ülkeden sanatçı

Dünya’nın sanatını bir araya getirecek festivale Türkiye, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Çin, Estonya, Güney Kore, İran, İspanya, İtalya, Karadağ, Kırgızistan, KKTC, Kosta Rika, Malezya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Panama, Portekiz, Ürdün’den sanatçılar katılıyor.