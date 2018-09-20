Pendik'te 4 ay önce işlenen cinayetin katil zanlısı uzun namlulu silahla yakalandı

Pendik 'te 4 ay önce işlenen cinayetin katil zanlısı, özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

20 Mayıs'ta Kaynarca Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan Muhammet Bilal Ö. (20) ile Samet L. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kavga sırasında belinden silahını çıkaran Muhammet Bilal Ö., açtığı ateşle Samet L.'yi sokak ortasında göğsünde vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan Ö.'yü polis ekipleri 4 aydır arıyordu. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Muhammet Bilal Ö.'nün ilçeye bağlı Tepeören Mahallesindeki bir sitede saklandığını tespit etti. Dün söz konusu siteye özel harekat polisi ile birlikte baskın düzenleyen ilçe polisi, Ö.'yü üzerinde başka kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Ö.'nün barındığı adreste yapılan aramalarda, 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde, cinayette kullanılan 1 tabanca, 1 adet uzun namlulu kalaşnikof tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmek' ve ‘uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.