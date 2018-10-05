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Pendik'te bir kişi kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti

Pendik’te üç katlı binanın giriş katında oturan 55 yaşındaki Sebahattin Kızıldaş, henüz bilinmeyen bir nedenle kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Pendik'te üç katlı binanın giriş katında oturan 55 yaşındaki Sebahattin Kızıldaş, henüz bilinmeyen bir nedenle kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.


Olay, akşam saatlerinde Pendik Aydınlı Yolu Caddesi Heyecan Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üç katlı binanın giriş katına yeni taşınan 55 yaşındaki Sebahattin Kızıldaş henüz bilinmeyen bir nedenle kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Mahalle sakinlerinin haber alamaması ve evden koku gelmesi üzerine camdan içeriye baktıklarında Sebahattin Kızıldaş'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Sebahattin Kızıldaş'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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