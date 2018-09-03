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03 Eylül 2018 13:46

Pendikte bir kuyumcuya altın getiren kurye gasp edildi

Pendik’te bir kuyumcuya altın getiren kurye, kuyumcu çıkışında gasp edildi.

Pendikte bir kuyumcuya altın getiren kurye gasp edildi

03 Eylül 2018 13:46

Kuryeden bir buçuk kilo altın çalan silahlı 3 şahıs, kendilerine direnen kuryeyi metrelerce sürükledi.


Olay, Pendik Sülüntepe Mahallesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya altın getiren kurye Abdülcelil Ünal, kuyumcu altın almak istemeyince beraberindeki altınlarla kuyumcudan ayrıldı. Çıkışta kendini takip eden silahlı 3 şahıs tarafından gasp edilen kurye, hırsızlara direnince metrelerce sürüklendi. Hırsızlar yaklaşık 400 bin TL. değerindeki 1 buçuk kilo altını alarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan kurye vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




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