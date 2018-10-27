İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'te bulunan Tersane Komutanlığında korkutan yangın

Pendik’te bulunan Tersane Komutanlığında yangın çıktı.

Pendik'te bulunan Tersane Komutanlığında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı.


Pendik'te bulunan Tersane Komutanlığında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay yerine Pendik'in yanı sıra Kartal ve Tuzla ilçelerinden de çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ve polis ekiplerinin de hazır bulunduğu yangında can kaybı yaşanmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.


Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.