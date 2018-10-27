Pendik'te bulunan Tersane Komutanlığında korkutan yangın

Pendik'te bulunan Tersane Komutanlığında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Pendik'te bulunan Tersane Komutanlığında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay yerine Pendik'in yanı sıra Kartal ve Tuzla ilçelerinden de çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ve polis ekiplerinin de hazır bulunduğu yangında can kaybı yaşanmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.