Pendik’te eğitimciler kaliteli eğitimin önemine dikkat çekti

Doğru Cevap Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akarsu, “Dünya ölçeğinde var olmak istiyorsak, kaliteli eğitim vermek zorundayız” dedi.

Eğitim dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği Doğru Cevap Okulları tanıtım toplantısı Pendik The Green Park Hotel’de gerçekleştirildi. Çok sayıda eğitimci ve eğitim yatırımcısının yer aldığı toplantı slayt gösterisiyle başladı. Toplantının devamında eğitimciler kurumlarının işlevleri hakkında bilgileri katılımcılarla paylaştı.

“Ülkenin geleceğinin kaliteli eğitimde olduğuna inanan bir kuruluşuz”

Doğru Cevap Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akarsu, kurumun 2015 yılında eğitim sektörüne girdiğini belirterek, “Ülkemizin geleceğinin kaliteli eğitimde olduğuna inanan bir kuruluşuz. Eğer biz dünya ölçeğinde var olmak istiyorsak, varlığımızı devam ettirmek istiyorsak ve bizden beklentileri gerçekleştirmek istiyorsak kaliteli ve iyi bir eğitim vermek zorundayız. Herkese eşit düzeyde, ülkenin bütün noktalarına ulaşabilecek düzeyde bir eğitim öğretim seferberliği başlatmaktır. Bugün de bunun ilk adımını atıyoruz. Bu yaptığımız çalışma hızlı bir şekilde dalga dalga ülkemizin bütün noktalarına yayılacaktır. Bütün öğrencilerimiz eğitim kurumlarımızın eğitim farkından, eğitim kalitesinden eşit düzeyde faydalanmış olacaktır” dedi.

“Özel okulların gelişiyle tatlı rekabeti getirecek ve eğitim de verimli olacaktır”

Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKUR-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hami Koç ise “Doğru Cevap Eğitim Kurumları kendine özgü geliştirdiği eğitim modeliyle Türkiye’de Edirne’den Van’a kadar, Samsun’dan Hatay’a kadar bütün illerimizde, ilçelerimizde kursların yanında okulculukta yerini aldı. Eğitim camiasının, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin hizmetinde yeni okullarıyla beraber devam ediyor. Bu resmi okulların yanında özel okulların da gelişmesiyle tatlı rekabeti getirecek ve Türkiye’nin eğitime katkısı daha ciddi, daha güzel, daha verimli olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda kendine has modeliyle de Türkiye’de kendini gösterecektir” dedi.